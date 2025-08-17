Ричмонд
В Ростовской области резко сократилась приживаемость деревьев

В Ростовской области увеличилась высадка деревьев и уменьшилась их приживаемость.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за четыре года значительно увеличилось количество высаживаемых деревьев и при этом значительно сократилась их приживаемость. Это следует из отчета, опубликованного в экологическом вестнике Дона за 2024 год.

Если в 2021 году было высажено 1600 гектаров лесов, то в 2024 году этот показатель превысил 1900 гектаров.

Однако приживаемость хвойных однолетних деревьев в 2021 году составляла 37,6%, в 2022 году возросла до 54,3%, в 2023 году достигла аж 65,3%, а в 2024 гору резко снизилась до 36,4%.

При этом лиственные деревья в 2021 году прижились в 56,4% случаев, в 2022 году — в 62,8%, в 2023 году — в 66,9%, а в 2024 году произошел резкий спад до 42,8%.

Все четыре отчетных года в области высаживали только сосну и робинию лжеакацию.

