За этот год в Приангарье планируют собрать свыше 45 тысяч тонн гороха

Зернобобовую культуру высадили в 14 муниципалитетах. При этом больше всего гороха планируют собрать в Аларском, Куйтунском и Тулунском районах. Там под посев выделили участки общей площадью 9 тысяч гектаров. Планируется, что объем собранного урожая в 1,6 раза превысит прошлогодний.