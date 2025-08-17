За этот год в Приангарье планируют собрать свыше 45 тысяч тонн гороха

Более 45 тыс. тонн гороха планируют собрать в Иркутской области в 2025 году. При этом часть урожая отправят за рубеж, что отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Зернобобовую культуру высадили в 14 муниципалитетах. При этом больше всего гороха планируют собрать в Аларском, Куйтунском и Тулунском районах. Там под посев выделили участки общей площадью 9 тысяч гектаров. Планируется, что объем собранного урожая в 1,6 раза превысит прошлогодний.
«За семь месяцев 2025-го горох экспортировали на сумму 2,3 миллиона долларов в текущих ценах. Лидером по закупкам стал Китай», — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.