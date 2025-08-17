В Башкирии предупредили о грозах, сильном ветре и тумане в начале недели

В Башкирии предупредили об ухудшении погоды. На территории республики 18 августа пообещали сильный ветер, грозы и дожди. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС региона со ссылкой на Башгидрометцентр.
Скорость порывов ветра вырастет до 14 м/с. Ночью пообещали +11, +16°, днем +22, +27°. Утром ожидают туман с видимостью до 500−1000 м.
В Уфе ожидают облачную погоду, дожди и грозы. Скорость порывов ветра будет также возрастать до 14 м/с. Температура воздуха ночью +13, +15°, днем +24, +26°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.