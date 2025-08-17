Педагоги из Чечни обучились работе с цифровыми платформами

Курсы повышения квалификации по программе «Цифровая грамотность и инструменты цифровой трансформации в деятельности педагога» провели на базе Института развития образования Чеченской Республики. Занятия были организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в мэрии Грозного.
Слушателями курсов стали 34 педагога. Они освоили навыки работы с цифровыми образовательными платформами, а также узнали об организации гибридного и дистанционного обучения. Кроме того, участники курсов научились создавать интерактивные задания и использовать искусственный интеллект для поиска индивидуального подхода к каждому ребенку. В конце цикла занятий учителя подготовили собственные проекты. Например, среди идей были виртуальные экскурсии, онлайн-доски достижений, интерактивные викторины для родительских собраний и многое другое.
«ИИ-ассистент анализирует ошибки каждого ученика и автоматически подбирает индивидуальные задания. Например, если ребенок ошибается в дробях, система предлагает дополнительные упражнения именно по этой теме. Успеваемость в моем классе выросла на 30%», — поделилась учитель грозненской школы № 8 Амина Эсамбаева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.