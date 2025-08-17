Педагоги из Чечни обучились работе с цифровыми платформами

Слушателями курсов стали 34 педагога. Они освоили навыки работы с цифровыми образовательными платформами, а также узнали об организации гибридного и дистанционного обучения. Кроме того, участники курсов научились создавать интерактивные задания и использовать искусственный интеллект для поиска индивидуального подхода к каждому ребенку. В конце цикла занятий учителя подготовили собственные проекты. Например, среди идей были виртуальные экскурсии, онлайн-доски достижений, интерактивные викторины для родительских собраний и многое другое.