РАН: на Солнце почти полностью исчезли пятна

«Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне. Строго говоря, пятна все еще присутствуют, но уменьшились настолько, что впору загадывать детские загадки: “найди на картинке все 9 областей с пятнами”, — говорится в сообщении.