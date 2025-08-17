Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«До 24 тепла, но с грозами». Синоптики предупредили белорусов о погоде в понедельник 18 августа

Синоптики предупредили белорусов о погоде в понедельник 18 августа 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какую погоду подготовила небесная канцелярия для Беларуси в понедельник, 18 июня 2025 года. Как сообщили в Белгидромете, ночью 18 августа по республике ожидаются грозы.

Днем в понедельник в республике установится облачная с прояснениями погода, будет преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах не исключен туман, картину дополнит умеренный северо-западный ветер. Ночью столбики термометров покажут от 7 до 13 тепла. Днем будет весьма комфортная и теплая погода — от 18 до 24 выше нуля.

Что касается погоды в Минске, то перспективы здесь такие. Ночью — до 10 тепла, слабый туман. Днем от 19 до 21, существенных осадков не ожидается.

Ранее мы писали о том, что белорусский певец Александр Солодуха, который недавно перенес операцию, появился на семейном торжестве других артистов (тут про это).