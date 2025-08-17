«До 24 тепла, но с грозами». Синоптики предупредили белорусов о погоде в понедельник 18 августа

Стало известно, какую погоду подготовила небесная канцелярия для Беларуси в понедельник, 18 июня 2025 года. Как сообщили в Белгидромете, ночью 18 августа по республике ожидаются грозы.
Днем в понедельник в республике установится облачная с прояснениями погода, будет преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах не исключен туман, картину дополнит умеренный северо-западный ветер. Ночью столбики термометров покажут от 7 до 13 тепла. Днем будет весьма комфортная и теплая погода — от 18 до 24 выше нуля.
Что касается погоды в Минске, то перспективы здесь такие. Ночью — до 10 тепла, слабый туман. Днем от 19 до 21, существенных осадков не ожидается.
