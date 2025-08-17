Новосибирцев ждет рекордно тёплая и дождливая осень

Сентябрь в столице Сибири будет теплее климатической нормы и показателей 2024 года.
По данным метеорологической службы Яндекс Погода, в Новосибирске грядущей осенью возможен температурный максимум за последние 30 лет.
Синоптики предсказывают, что сентябрь в сибирской столице превзойдет как средние климатические значения, так и параметры 2024 года. Вероятно, этот месяц станет самым жарким за последние полдесятилетия. Октябрь также обещает быть намного теплее привычного и прошлогоднего периода. Ноябрь не станет исключением и удивит аномальным теплом, значительно превысив многолетние климатические нормы. Первый снег ожидается ближе к концу октября или началу ноября.
Что касается осадков, их количество в целом останется в пределах нормы, хотя и превысит показатели прошлого года. Сентябрь будет характеризоваться более сухой погодой, чем в последние 5−10 лет. В то же время, октябрь может принести в два раза больше дождей, чем в 2024 году. Ноябрь же, по прогнозам, станет особенно влажным: уровень осадков превысит многолетние средние значения и вдвое превзойдет показатели текущего года.