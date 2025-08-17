Новосибирцев ждет рекордно тёплая и дождливая осень

Что касается осадков, их количество в целом останется в пределах нормы, хотя и превысит показатели прошлого года. Сентябрь будет характеризоваться более сухой погодой, чем в последние 5−10 лет. В то же время, октябрь может принести в два раза больше дождей, чем в 2024 году. Ноябрь же, по прогнозам, станет особенно влажным: уровень осадков превысит многолетние средние значения и вдвое превзойдет показатели текущего года.