Краевой Росреестр: в Единый государственный реестр недвижимости будут внесены сведения о членах семьи собственника

С 1 сентября 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будут включаться сведения о членах семьи (в том числе бывших членах семьи) собственника жилого помещения.

Данные о членах семьи могут быть внесены в следующих случаях:

· если жилье было приватизировано и на момент приватизации члены семьи имели равные права пользования с лицом, его приватизировавшим;

· если жилье получено через жилищный кооператив (ЖК/ЖСК) и на момент полной выплаты паевого взноса члены семьи были указаны в ордере, решении общего собрания кооператива или вселены в помещение, в том числе по решению суда.

Сведения вносятся в ЕГРН в заявительном порядке в течение 5 рабочих дней с даты предоставления заявления.

Заявление может подать:

· собственник жилья (право зарегистрировано в ЕГРН на основании договора приватизации или справки о выплате пая);

· законный представитель собственника;

· член семьи (бывший член семьи) собственника.

Необходимые документы:

· договор приватизации;

· ордер на жилье (для ЖК/ЖСК);

· решение общего собрания ЖК/ЖСК о предоставлении или вселении;

· решение суда о праве пользования жильем.

Важно. В случае, если жилое помещение находится в общей долевой собственности, заявление должно быть предоставлено всеми участниками долевой собственности.