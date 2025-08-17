Краевой Росреестр: в Единый государственный реестр недвижимости будут внесены сведения о членах семьи собственника

С 1 сентября 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будут включаться сведения о членах семьи (в том числе бывших членах семьи) собственника жилого помещения.
Данные о членах семьи могут быть внесены в следующих случаях:
· если жилье было приватизировано и на момент приватизации члены семьи имели равные права пользования с лицом, его приватизировавшим;
· если жилье получено через жилищный кооператив (ЖК/ЖСК) и на момент полной выплаты паевого взноса члены семьи были указаны в ордере, решении общего собрания кооператива или вселены в помещение, в том числе по решению суда.
Сведения вносятся в ЕГРН в заявительном порядке в течение 5 рабочих дней с даты предоставления заявления.
Заявление может подать:
· собственник жилья (право зарегистрировано в ЕГРН на основании договора приватизации или справки о выплате пая);
· законный представитель собственника;
· член семьи (бывший член семьи) собственника.
Необходимые документы:
· договор приватизации;
· ордер на жилье (для ЖК/ЖСК);
· решение общего собрания ЖК/ЖСК о предоставлении или вселении;
· решение суда о праве пользования жильем.
Важно. В случае, если жилое помещение находится в общей долевой собственности, заявление должно быть предоставлено всеми участниками долевой собственности.