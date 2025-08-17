В Тайшетском районе приступили к ремонту важного участка дороги

В Тайшетском районе стартовали работы по ремонту участка автомобильной дороги, соединяющей улицы Парижской Коммуны и железную дорогу. Подрядчик приступил к выполнению первого этапа работ. Власти района провели инспекцию объекта. Об этом в своем тг-канале сообщил Александр Кузин, мэр Тайшетского района.
— В этом году мы провели работу по учету данной дороги и постановке ее на кадастровый учет. И в рамках Дорожного фонда нашего района приводим ее в порядок, — пишет мэр района.
В частности, будет сформирована кюветная часть, снято остатки асфальтового покрытия и проведена обратная засыпка. Этот участок дороги имеет важное значение для жителей Квитокского, Борисовского и Старо-Акульшетского муниципальных образований, а также используется для транзитного сообщения с Чуной и Братском.
На следующий год планируется провести дополнительные работы по улучшению состояния дороги.