Фестиваль ремесленного творчества в Липецке объединил более 100 мастеров

Свыше 100 мастеров приняли участие в Первом межрегиональном фестивале ремесленного творчества в Липецке, который организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие прошло 2 и 3 августа на площадке парка «Быханов сад», сообщили в управлении экономического развития области.
Свои таланты на фестивале «Липецкие ремесла» продемонстрировали умельцы из 12 регионов России. Мастера показали, как создавать уникальные изделия вручную, и раскрыли секреты традиционных ремесел. Также они представили броши из эпоксидной смолы, текстильные сувениры, вязаные аксессуары, куклы-обереги, расписные матрешки, деревянную посуду. Еще гостям предложили фермерскую продукцию, в том числе ароматный мед и домашние сладости.
Фестиваль посетили более тысячи человек. Для них организовали показ современных коллекций от липецких дизайнеров, выставку картин, мастер-класс по росписи глиняной игрушки, розыгрыш призов и многие другие активности. Помимо этого, все желающие могли посмотреть концертную программу.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.