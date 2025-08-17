Фестиваль ремесленного творчества в Липецке объединил более 100 мастеров

Свои таланты на фестивале «Липецкие ремесла» продемонстрировали умельцы из 12 регионов России. Мастера показали, как создавать уникальные изделия вручную, и раскрыли секреты традиционных ремесел. Также они представили броши из эпоксидной смолы, текстильные сувениры, вязаные аксессуары, куклы-обереги, расписные матрешки, деревянную посуду. Еще гостям предложили фермерскую продукцию, в том числе ароматный мед и домашние сладости.