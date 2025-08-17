Дорожники завершили ремонт пятикилометрового участка Московского проспекта

Как уточнили в КРТИ, дорожники переустановили и заменили бортовые камни, выполнили фрезерование изношенного полотна, уложили свыше 170 тыс. кв. м асфальта на проезжей части, нанесли новую разметку и восстановили нарушенное благоустройство.
Помимо этого, на Московском проспекте отремонтировали около 35 тыс. кв. м тротуаров и занизили бордюрный камень. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», отметили в комитете Смольного.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга дорожники приступили к второй фазе работ по обновлению покрытия на Невском проспекте.