В Тайшете и районе учебные заведения готовы к новому учебному году

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов посетил объекты образования в городе Тайшете, чтобы проверить их готовность к новому учебному году. В рамках визита он осмотрел Тайшетский промышленно-технологический техникум, а также две средние школы города. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.