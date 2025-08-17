В Тайшете и районе учебные заведения готовы к новому учебному году

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов посетил объекты образования в городе Тайшете, чтобы проверить их готовность к новому учебному году. В рамках визита он осмотрел Тайшетский промышленно-технологический техникум, а также две средние школы города. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— Набор в техникум осуществляется по 11 специальностям по очной и заочной формам обучения. В 2025 году предусмотрено 250 мест по программам среднего профессионального образования, 15 человек по программам профессионального обучения, — рассказывают в правительстве.
Министр также посетил среднюю школу № 5, которая в 2023 году получила статус центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Школа, построенная в 1990 году, рассчитана на 1000 учеников, и с 1 сентября 2024 года примет более тысячи учащихся.
Школа № 23, построенная в 1964 году, также готовится к новому учебному году. На её базе функционирует центр образования «Точка роста», а с 1 сентября около 400 учеников начнут здесь обучение.