Губернатор Котюков рассказал о захватывающей битве на стадионе «Красный Яр»

На кону стояла борьба за попадание в полуфинал, и обе команды приложили максимум усилий, чтобы завоевать заветные очки. Впрочем, на этот раз удача оказалась на стороне хозяев поля: команда «Красный Яр» выиграла у соперника «Енисей-СТМ» со счётом 24:17.