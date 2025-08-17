Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Котюков рассказал о захватывающей битве на стадионе «Красный Яр»

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков, стадион «Красный Яр» стал ареной зрелищного поединка, вошедшего в историю чемпионатов России по регби.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков, стадион «Красный Яр» стал ареной зрелищного поединка, вошедшего в историю чемпионатов России по регби.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков, стадион «Красный Яр» стал ареной зрелищного поединка, вошедшего в историю чемпионатов России по регби.

На кону стояла борьба за попадание в полуфинал, и обе команды приложили максимум усилий, чтобы завоевать заветные очки. Впрочем, на этот раз удача оказалась на стороне хозяев поля: команда «Красный Яр» выиграла у соперника «Енисей-СТМ» со счётом 24:17.

Счёт ясно свидетельствует о том, что матч был упорным и бескомпромиссным. Игроки обеих команд продемонстрировали блестящую технику и тактическое мышление, что сделало встречу интересной и захватывающей для зрителей.

Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярский «Енисей-СТМ» одержал победу над московским «Динамо» в напряженном матче. Напомним, что красноярская команда является действующим чемпионом и обладателем Кубка России по регби.