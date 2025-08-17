Новосибирцам могут возместить убытки из-за перебоев с интернетом

Законопроект находится на стадии проработки. Не секрет, что сибиряки страдают от временных трудностей с выходом в сеть.
Депутат Александр Аксёненко, депутат, заявил на пресс-конференции в ТАСС о планах по разработке законопроекта, предусматривающего компенсацию за сбои в мобильном интернете. Ожидается, что документ будет представлен на рассмотрение в Государственную Думу в течение осенней сессии.
«Убежден, что после возобновления работы Госдумы в сентябре, данный законопроект будет официально предложен. В настоящее время наша команда занимается его подготовкой. Проблема с перебоями крайне актуальна, что очевидно для всех. И в случае возникновения таких сбоев, должна быть предусмотрена соответствующая компенсация», — подчеркнул Александр Аксёненко.
Предполагается, что в случае длительных и существенных перебоев в предоставлении услуг мобильного интернета, абоненты смогут рассчитывать на возмещение части стоимости тарифного плана или предоставление дополнительных услуг в качестве компенсации.