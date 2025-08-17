Собянин оценил эффективность МЦД-3

Собянин подчеркнул, что строительство МЦД-3 было «сложной и амбициозной задачей». Для этого в центре Москвы фактически заново создали Митьковскую ветвь, построили новый тоннель, возвели вокзалы и восстановили станции. Кроме того, на направлении полностью обновлен подвижной состав — от Зеленограда до Раменского курсируют только «Иволги», сообщил мэр.