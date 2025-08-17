Собянин оценил эффективность МЦД-3

«Третий диаметр соединил 24 района столицы и четыре округа Московской области — еще 3,2 млн человек получили наземное метро», — написал Собянин в своем канале в MAX. Всего на МЦД-3 открыто 39 станций, 13 из них — пересадочные. Диаметр уже разгрузил соседние линии метро на 15%, отметил мэр.
Собянин подчеркнул, что строительство МЦД-3 было «сложной и амбициозной задачей». Для этого в центре Москвы фактически заново создали Митьковскую ветвь, построили новый тоннель, возвели вокзалы и восстановили станции. Кроме того, на направлении полностью обновлен подвижной состав — от Зеленограда до Раменского курсируют только «Иволги», сообщил мэр.
Для диаметра был построен московский городской вокзал Митьково, напомнил Собянин. В Зеленограде возвели трехуровневый городской вокзал с удобной пересадкой на наземный транспорт.
Третий диаметр наземного метро столицы (МЦД-3) был запущен 17 августа 2023 года. В церемонии принимали участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.