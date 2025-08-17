По поручению Бастрыкина проверят падение дерева на детской площадке Волгодонска

Следственный комитет России организовал проверку после падения дерева на детской площадке в Волгодонске, в результате чего пострадали трое человек, включая двоих детей. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Инцидент произошел 14 августа на одной из городских детских площадок. По данным местных жителей, обрушилось старое ветхое дерево, под которым в момент падения находились люди. В результате пострадали двое детей и один взрослый.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Ростовской области Станиславу Ковалеву провести процессуальную проверку. Ход расследования и его результаты будут находиться на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
