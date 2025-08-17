На Ставрополье врачи проекта «За здоровье» совершили выезд в хутор Средний

Мобильная медицинская бригада Александровской районной больницы в ходе реализации проекта «За здоровье» посетила хутор Средний Ставропольского края. Проведение таких мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.
В общей сложности специалисты осмотрели 44 жителей населенного пункта. Прием вели терапевт, отоларинголог, эндокринолог и онколог. Также в ходе диагностики использовали передвижной медицинский комплекс-флюорограф. Дополнительно взяли кровь для лабораторного анализа.
Часть пациентов отправили на дообследование и плановую госпитализацию. Еще врачи провели диспансеризацию некоторых жителей, после чего дали рекомендации по ведению здорового образа жизни и назначили необходимое лечение.
«Раннее первичное выявление заболеваний позволяет начать лечение своевременно. В этом нам помогает региональный проект “За здоровье”, инициированный в 2018 году губернатором Владимиром Владимировым. С 2025 года выездные бригады медиков обследуют жителей малонаселенных и отдаленных территорий края в рамках регионального проекта “Здоровье для каждого” национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”. С начала года мы провели осмотр более 50 тысяч таких пациентов», — рассказал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.