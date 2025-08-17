На Ставрополье врачи проекта «За здоровье» совершили выезд в хутор Средний

«Раннее первичное выявление заболеваний позволяет начать лечение своевременно. В этом нам помогает региональный проект “За здоровье”, инициированный в 2018 году губернатором Владимиром Владимировым. С 2025 года выездные бригады медиков обследуют жителей малонаселенных и отдаленных территорий края в рамках регионального проекта “Здоровье для каждого” национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”. С начала года мы провели осмотр более 50 тысяч таких пациентов», — рассказал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.