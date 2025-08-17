В Северодвинске отремонтируют детскую поликлинику № 1

Отметим, что на втором этаже учреждения, где расположены кабинеты узких специалистов и участковых врачей-педиатров, ремонт уже завершили. Теперь он открыт для пациентов. А сейчас подрядчик готовится выполнять чистовую отделку помещений первого и третьего этажей. Ранее там уже обновили оконные блоки и радиаторы отопления. Полностью поликлиника начнет работу в конце 2025 года.