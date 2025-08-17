В Северодвинске отремонтируют детскую поликлинику № 1

Здание детской поликлиники № 1 города Северодвинска в Архангельской области отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«В прошлом году мы заменили два лифта, а также провели кровельные работы, полностью отремонтировали крышу. Активно идет ремонт входной группы, который поможет нам развести потоки пациентов в соответствии с санитарными нормами и стандартами — будет организован отдельный вход для детей с признаками ОРВИ», — рассказала главный врач Северодвинской городской детской клинической больницы Ольга Киселева.
Отметим, что на втором этаже учреждения, где расположены кабинеты узких специалистов и участковых врачей-педиатров, ремонт уже завершили. Теперь он открыт для пациентов. А сейчас подрядчик готовится выполнять чистовую отделку помещений первого и третьего этажей. Ранее там уже обновили оконные блоки и радиаторы отопления. Полностью поликлиника начнет работу в конце 2025 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.