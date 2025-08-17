Ричмонд
Бастрыкин держит на контроле нападение собак в Ачинске на ребенка

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, потребовал от подчиненных подробный отчет по уголовному делу, связанному с нападением бродячих собак на ребенка в городе Ачинске Красноярского края.

Журналисты и соцсети сообщают, что на территории детской площадки и вблизи школы длительное время обитает стая бездомных собак, нападающих на прохожих. Последним резонансным случаем стало нападение в августе нынешнего года, когда агрессивные животные покусали восьмилетнюю девочку, ранив ее в ногу. Ребенок понадобилась врачебная помощь.

Несмотря на многочисленные обращения граждан, ситуация не изменилась, и нападения продолжались.

Следственный комитет провел проверку и приобщил собранные материалы к уголовному делу.

Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия Алексею Еремину представить отчет о ходе расследования. Данное поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как ранее писал «МК в Туле», красноярцев будут судить за мошенничество с отловом бездомных животных.