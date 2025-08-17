Бастрыкин держит на контроле нападение собак в Ачинске на ребенка

Журналисты и соцсети сообщают, что на территории детской площадки и вблизи школы длительное время обитает стая бездомных собак, нападающих на прохожих. Последним резонансным случаем стало нападение в августе нынешнего года, когда агрессивные животные покусали восьмилетнюю девочку, ранив ее в ногу. Ребенок понадобилась врачебная помощь.