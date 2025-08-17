Музей истории Сибирского тракта в Удмуртии получил новое оборудование

Новое оборудование поступило в музей истории Сибирского тракта в селе Дебесы Удмуртской Республики. Технику приобрели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Дебесского района.
Учреждение оснастили современными витринами, стеллажами, архивными и драйверными шкафами для демонстрации экспонатов. Также закупили столы для выставки, складные модульные стенды для картин и манекены. Перед получением нового оборудования в залах музея провели косметический ремонт.
«Кроме этого, у нас появилась интерактивная панель, с помощью которой мы начнем использовать мультимедийные методы предоставления информации», — рассказала директор музея Евгения Тронина.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.