Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Более тысячи автомобилей ожидают проезда у Крымского моста в направлении Крыма, выезда с полуострова ждут более 600 машин, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе по данным на 13.00 мск в воскресенье.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1002 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 603 транспортных средства. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.