Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Более тысячи автомобилей ожидают проезда у Крымского моста в направлении Крыма, выезда с полуострова ждут более 600 машин, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе по данным на 13.00 мск в воскресенье.