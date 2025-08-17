Любовь зарядила: как «Звери» отметили свое 25-летие в «Лужниках»

Фанаты «Зверей» отправили Рому Зверя рассекать на серфе по арене «Лужников», утопили в валентинках, передали приветы из разных городов и стран. 16 августа на стадионе прошел юбилейный концерт культовой рок-группы — коллектив отметил 25-летие и подарил публике любимые песни: «Районы-кварталы», «Для тебя», «Все, что тебя касается» и другие. О том, как прошло шоу — в репортаже «Известий».
«Звери» собрали 60 тысяч человек в «Лужниках».
За час до старта концерта «Звери» отдыхали в одной из стадионных лож за сценой — кто-то из ребят играл в пинг-понг, Рома отпаривал пиджак.
— Ничего не запланировано, будет просто концерт, без сюрпризов, — ответил он журналистам на вопрос о том, готовит ли группа что-то особенное в честь своего 25-летия.
Тем временем на арене первые ряды уже плотно заняли зрители, и скоро стало понятно, что за сюрпризы и шоу здесь будут отвечать они. Фанаты «Зверей» вполне сошли бы за футбольных. Артистов они встречали бесконечными плакатами, растяжками и огромными флагами с приветами из разных городов — Вологды, Владивостока, Санкт-Петербурга, Челябинска, Краснодара, Владимира, Омска, Казани, Белгорода, Екатеринбурга.
— Мы слушаем «Зверей» больше 20 лет. Мы делаем флешмобы и готовим им подарки. В этот раз — статуэтку в виде «Лужников» с ключом, который они подобрали к миллионам сердец, — рассказали «Известиям» Анна Большагина и Инга Семенова из Екатеринбурга.
Приехали даже из других стран. Например, восемь участников одного из старейших фан-клубов группы из Белоруссии.
— В этом году нашему фан-клубу исполнилось 20 лет. Появился он, когда мы просто встретились с девчонками перед концертом, не были даже знакомы между собой, но решили объединиться. Мне тогда было 17, я заканчивала школу. С группой мы познакомились в этот же день — нам повезло! А потом мы объехали с ними все города России, а еще Белоруссии, когда там были туры. Случалось даже с ними кататься на автобусе, — рассказала Юлия Никифорова из Минска.
«Это было сумасшествие!».
Арена вместила 60 тысяч человек, которые с первыми аккордами зажгли лайтстики и в унисон запели «Если ты скажешь да». Когда-то такое казалось мечтой.
— Когда мы собрали «Олимпийский» через два года после образования группы, мы с Сашей Войтинским решили отметить, взяли шампанского и заехали на Воробьевы горы. Смотрим на «Лужники», и Саша говорит: «Вот хорошо бы здесь концерт». Я ответил: «Обязательно когда-нибудь», — вспомнил в беседе с журналистами лидер группы Роман Билык.
Александр Войтинский, известный сегодня в большей степени как режиссер (среди его работ «По щучьему велению» с Никитой Кологривым и «Огниво» с Романом Евдокимовым), стоял у истоков «Зверей». Проект родился в 2000 году после их знакомства с лидером будущей рок-группы. Он же снимал первые клипы коллектива.
— Больше всего мне запомнились съемки первого клипа «Для тебя», потому что это было сумасшествие. Мы в центре города стреляли из автоматов (смеется)! А это было рядом со Знаменкой, улицей, ведущей к Кремлю. Там кортежи ездят, а у нас гильзы летят. К нам приехали спецслужбы: «Вы что творите здесь? Вы с ума сошли? Кто вам дал разрешение?» А у нас все было. Было классно, весело! — рассказал музыкант.
Актрису для этого клипа нашли просто на улице. А вот исполнительницу главной роли для видео на песню «До скорой встречи» — путем сложного кастинга.
— Я помню тот день, потому что было много актрис, но мы не могли найти ту самую и с тяжелым сердцем заканчивали день. Уже выключили свет, и по лестнице вбегает последний человек. Это была Юлия Снигирь. Говорит: «Простите, опоздала. Можно?» Сделали еще одну пробу и ее выбрали. Она потрясла и очаровала! — рассказал «Известиям» Александр Войтинский. — К клипам я очень серьезно подходил. Один из первых — «Все, что тебя касается» — стал абсолютной бомбой. Там замечательный сюжет, но очень простой. Он умещается в четыре слова — готовились, одевались, встретились, разделись. Мне никто не верит, что я год придумывал этот сценарий. Это сработало, потому что эта история понятна всем, — рассказал режиссер.
Рома Зверь прокатился на серфе в «Лужниках».
Истории, которые рассказывают «Звери» — и новые, и старые — понятны публике и сегодня. Возможно, именно поэтому у группы такое преданное фан-сообщество, которое устроило на юбилейном концерте абсолютное безумие. Во время песни «Серфер» зрители начали распылять мыльные пузыри и пустили по рукам большую фигуру музыканта на доске, словно рассекающего волны.
На каждый новый трек у поклонников был припасен очередной туз в рукаве. Под «Южную ночь» («Девочки, мальчики танцуют») многотысячная толпа запрыгала с цветными помпонами в руках, под «Марусю» — надела на головы светящиеся венки, в которых особенно трогательно смотрелись суровые бородатые мужчины, на «Напитках покрепче» стадион осветили фонарики, а первые ряды подняли к небу флажки в форме коктейлей, на «Танцуй для меня» и «Дожди-пистолеты» — тысячи валентинок.
А когда зазвучала песня «Мечтаем», из разных уголков арены люди начали передавать навстречу друг другу две половинки большого сердца, которые соединились прямо напротив сцены и загорелись цифрой 25. Финальным аккордом всей этой феерии стал бессмертный хит «Районы-кварталы».
Восстанавливаться после концерта Рома Зверь отправился на рыбалку в Астрахань. Впереди — документальный фильм о группе. Он готовится уже несколько лет. Премьера запланирована на 2026 год.