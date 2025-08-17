Любовь зарядила: как «Звери» отметили свое 25-летие в «Лужниках»

— Я помню тот день, потому что было много актрис, но мы не могли найти ту самую и с тяжелым сердцем заканчивали день. Уже выключили свет, и по лестнице вбегает последний человек. Это была Юлия Снигирь. Говорит: «Простите, опоздала. Можно?» Сделали еще одну пробу и ее выбрали. Она потрясла и очаровала! — рассказал «Известиям» Александр Войтинский. — К клипам я очень серьезно подходил. Один из первых — «Все, что тебя касается» — стал абсолютной бомбой. Там замечательный сюжет, но очень простой. Он умещается в четыре слова — готовились, одевались, встретились, разделись. Мне никто не верит, что я год придумывал этот сценарий. Это сработало, потому что эта история понятна всем, — рассказал режиссер.