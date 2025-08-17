В Красноярском крае жены участников СВО получили компенсации за автошколы

Женам участников специальной военной операции (СВО) в Красноярском крае компенсировали половину стоимости курсов вождения.
Средства в размере 25 тысяч рублей вернулись уже 600 женщинам, заключившим договоры с автошколами после 24 февраля 2022 года.
Средняя стоимость обучения вождению в регионе составляет около 50 тысяч рублей. Благодаря социальной поддержке государство берет на себя половину этой суммы, что делает обучение доступным и экономически выгодным для семейных бюджетов.
Министр социальной политики края Ирина Пастухова подчеркнула, что эта мера поддержки помогает женщинам легче справляться с повседневными делами, например, возить детей в школу или кружки.
Для получения компенсации необходимо обратиться в органы социальной защиты с пакетом документов, включающим паспорт, свидетельство о браке, подтверждение участия мужа в СВО, договор с автошколой, водительское удостоверение и квитанцию об оплате курса.
Компенсация позволяет не только сэкономить семейные средства, но и повысить личную мобильность и независимость женщин, чьи мужья участвуют в специальной военной операции.
