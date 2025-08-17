Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае жены участников СВО получили компенсации за автошколы

Женам участников специальной военной операции (СВО) в Красноярском крае компенсировали половину стоимости курсов вождения.

Женам участников специальной военной операции (СВО) в Красноярском крае компенсировали половину стоимости курсов вождения.

Средства в размере 25 тысяч рублей вернулись уже 600 женщинам, заключившим договоры с автошколами после 24 февраля 2022 года.

Средняя стоимость обучения вождению в регионе составляет около 50 тысяч рублей. Благодаря социальной поддержке государство берет на себя половину этой суммы, что делает обучение доступным и экономически выгодным для семейных бюджетов.

Министр социальной политики края Ирина Пастухова подчеркнула, что эта мера поддержки помогает женщинам легче справляться с повседневными делами, например, возить детей в школу или кружки.

Для получения компенсации необходимо обратиться в органы социальной защиты с пакетом документов, включающим паспорт, свидетельство о браке, подтверждение участия мужа в СВО, договор с автошколой, водительское удостоверение и квитанцию об оплате курса.

Компенсация позволяет не только сэкономить семейные средства, но и повысить личную мобильность и независимость женщин, чьи мужья участвуют в специальной военной операции.

Как ранее писал «МК в Красноярске», губернатор Красноярского края передал ключи от спецавтомобилей ветеранам СВО.