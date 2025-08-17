Швейную фабрику «Алеся» в центре Минска снесут, построив на ее месте жилье

В центре Минска, в районе улицы Старовиленской (дом 131), уже в обозримом будущем будет снесена швейная фабрика «Алеся». Об этом, как пишет Realt.by, рассказал глава комитета архитектуры и градостроительства Виктор Гутько.
— Это предприятие расположено в серединной зоне города, именно в этом направлении движется третья линия метро. Поэтому данную территорию мы будем активно осваивать. Действительно тут в будущем предусматривается жилая застройка. Сама фабрика будет вынесена за пределы города Минска, — сказал Гутько.
Как добавил специалист, в градостроительном плане определено, что помимо здания фабрики «Алеся» будут снесены и складские помещения фабрики «Милавица», и некоторые частные дома, и ряд промышленных объектов. Освободившаяся площадка будет, повторимся, отдана под жилую застройку.
