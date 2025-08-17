Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейную фабрику «Алеся» в центре Минска снесут, построив на ее месте жилье

В центре Минска снесут фабрику «Алеся» и построят на ее месте жилой квартал.

Источник: Комсомольская правда

В центре Минска, в районе улицы Старовиленской (дом 131), уже в обозримом будущем будет снесена швейная фабрика «Алеся». Об этом, как пишет Realt.by, рассказал глава комитета архитектуры и градостроительства Виктор Гутько.

— Это предприятие расположено в серединной зоне города, именно в этом направлении движется третья линия метро. Поэтому данную территорию мы будем активно осваивать. Действительно тут в будущем предусматривается жилая застройка. Сама фабрика будет вынесена за пределы города Минска, — сказал Гутько.

Как добавил специалист, в градостроительном плане определено, что помимо здания фабрики «Алеся» будут снесены и складские помещения фабрики «Милавица», и некоторые частные дома, и ряд промышленных объектов. Освободившаяся площадка будет, повторимся, отдана под жилую застройку.

Ранее мы писали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в понедельник, 17 августа 2025 года (тут про это).