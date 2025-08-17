Швейную фабрику «Алеся» в центре Минска снесут, построив на ее месте жилье

— Это предприятие расположено в серединной зоне города, именно в этом направлении движется третья линия метро. Поэтому данную территорию мы будем активно осваивать. Действительно тут в будущем предусматривается жилая застройка. Сама фабрика будет вынесена за пределы города Минска, — сказал Гутько.