Губернатор Хабаровского края посетил Николаевский район в рамках рабочей поездки

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин с рабочей поездкой побывал в Николаевском районе. Он осмотрел рыбоперерабатывающий завод, площадки для строительства жилья и спортивные объекты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В селе Чныррах глава региона посетил «Восточный рыбокомбинат». За первое полугодие здесь добыли 380 тонн рыбы, из них 269 тонн составили тихоокеанские лососи. На предприятии в период путины трудятся до 450 человек.
В Николаевске Дмитрий Демешин проверил участок, где возведут двухэтажный дом на 14 квартир для переселения жителей из аварийного жилья. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» новые квартиры получат 137 семей.
«Жители Николаевска давно не получали нового жилья. Эти дома должны быть не только красивыми, но и теплыми, а строить их должны местные производители из местных материалов», — сказал губернатор.
Также глава региона посетил центр культуры малочисленных народов Севера и ознакомился с работой студии мультипликации «Кех» и мастерской «Нивх тагс».
Отдельное внимание уделили спорту. На лыжной базе «Старт» идет капитальный ремонт по госпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта». Губернатор поручил дополнительно проработать вопрос внешней отделки здания.
В ФОКе «Чайка» глава края пообщался с юными хоккеистами и подарил им клюшку с автографом Владислава Третьяка. Также он побывал в спорткомплексе «Атлант», где проходят фестивали северных территорий.