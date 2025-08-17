ПНИПУ улучшил позиции в рейтинге российских вузов по подготовке специалистов в области ИИ

— Действительно мы значительно продвинулись в рейтинге вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, поднявшись в этом году на 2 ступени. Наибольшим весом в методологи расчета обладают показатели, отражающие востребованность выпускников вуза по соответствующим направлениями подготовки и их среднюю заработную плату. Кроме того, учитываются некоторые наукометрические характеристики, которые также в Пермском Политехе на достойном уровне. Такая высокая оценка в очередной раз подтверждает высокое качество подготовки в нашем университете, первоклассный уровень преподавательского состава и заинтересованность бизнеса в наших выпускниках, — рассказал первый проректор — проректор по информатизации ПНИПУ Александр Труфанов.