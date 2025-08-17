ПНИПУ улучшил позиции в рейтинге российских вузов по подготовке специалистов в области ИИ

Альянс в сфере искусственного интеллекта опубликовал ежегодный рейтинг российских университетов, оценивающий качество подготовки специалистов в области ИИ. Всего в исследовании приняли участие 203 вуза из 68 регионов, распределенных по 13 категориям от А++ до Е+. В этом году Пермский Политех вошел в группу C.
Первый в стране рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, методология которого согласована Минобрнауки РФ, был впервые представлен в 2023 году. В нем участвуют высшие учебные заведения, предлагающие программы бакалавриата и специалитета в сфере ИИ.
— Сегодня весь мир стоит на пороге нового технологического уклада, одной из ключевых составляющих которого является искусственный интеллект. В связи с этим российским университетам необходимо в кратчайшие сроки подготовить квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми навыками и знаниями. Альянс в сфере ИИ собирает представителей университетского сообщества и бизнеса, которые вместе обсуждают вопросы, стоящие перед системой высшего образования в связи с повсеместным внедрением искусственного интеллекта в различные отрасли экономики. Важным результатом такой совместной работы стало формирование рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, — рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Для составления списка используются как открытые, так и специально собранные сведения о качестве образования в университетах: опросы работодателей о востребованности выпускников (свыше 150), анкетирование студентов о качестве образовательной среды (более 12 тысяч), а также верификация данных через личные кабинеты вузов. Это повысило прозрачность и достоверность аналитики.
Отметим, что Пермский Политех улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом — тогда он находился в группе D+.
— Действительно мы значительно продвинулись в рейтинге вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, поднявшись в этом году на 2 ступени. Наибольшим весом в методологи расчета обладают показатели, отражающие востребованность выпускников вуза по соответствующим направлениями подготовки и их среднюю заработную плату. Кроме того, учитываются некоторые наукометрические характеристики, которые также в Пермском Политехе на достойном уровне. Такая высокая оценка в очередной раз подтверждает высокое качество подготовки в нашем университете, первоклассный уровень преподавательского состава и заинтересованность бизнеса в наших выпускниках, — рассказал первый проректор — проректор по информатизации ПНИПУ Александр Труфанов.