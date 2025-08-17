В Саратовской области завершают ремонт дороги к поселку Пинеровка

Автодорогу, ведущую к поселку Пинеровка в Балашовском муниципальном районе Саратовской области, ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Объект протяженностью 7 километров ведет от областной трассы Балашов — Романовка. Его готовность на сегодня составляет 98%. В ходе работ специалисты заменили изношенное покрытие на новый, более прочный асфальтобетон. Теперь осталось разместить на дороге элементы безопасности, в том числе нанести разметку.
Всего в регионе в этом году приступили к ремонту 11 автоподъездов к населенным пунктам. Суммарно их длина равна 57 км. Дороги приводят в порядок в Духовницком, Лысогорском, Питерском, Дергачевском, Калининском и других районах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.