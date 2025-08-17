Ричмонд
Красноярский край включен в нацпрограмму продвижения туризма для иностранцев

Красноярский край вошёл в перечень пилотных регионов программы «Открой твою Россию».

Она направлена на развитие въездного туризма в России. Проект, осуществляемый Министерством экономического развития России совместно с Агентством стратегических инициатив, Россотрудничеством и Центром стратегических разработок, предполагает включение 25 регионов из представленных 65.

Диагностика привлекательности регионов проводилась экспертами, среди которых представители властных структур, крупные туроператоры и гостиничные сети. Окончательный список из 25 регионов, имеющих максимальный потенциал для привлечения иностранного туриста, формируется на основе их предложений.

Программа предусматривает продвижение сибирского региона на международной арене, участие в мировых туристических выставках и мероприятиях, направленных на популяризацию достопримечательностей края среди иностранных туристов.

Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярская «Блин-гора» может перейти в краевую собственность.