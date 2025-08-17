Ричмонд
Бастрыкин начал проверку нехватки спальных мест в детском саду в Башкирии

Детей размещают с нарушением санитарных норм и требований безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование жалобы на ситуацию в детском саду в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно опубликованным данным, речь идет о детском саде в Благовещенске, где детей для сна размещают с нарушением санитарных норм и требований безопасности из-за недостатка мест.

В настоящий момент в СК Башкирии идет процессуальная проверка. Александр Бастрыкин ждет руководителя регионального СК Владимира Архангельского доклад о результатах.

