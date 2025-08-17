Ричмонд
В Немецком поселке Омска роют траншею — вода заливает жилые дома

И-за обильных дождей поселок подтопило.

Источник: Комсомольская правда

В Омске вода заливает дома и приусадебные участки в Немецком поселке. Причиной стали не прекращающиеся которую неделю обильные дожди.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, в Кировском округе для помощи местным жителям создан оперативный штаб. В поселке в постоянном режиме работает водооткачивающая техника, задействовано три АС-бочки Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Завтра, 19 августа, там пророют дренажную канаву. Она будет задействована для отвода воды от улицы Луначарского до улицы Тургенева.

В целом только за два минувших дня от жителей в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 11 заявок на откачку воды. Все они были отработаны, места подтоплений взяты на контроль.

Ранее мы писали, что из-за подтоплений режим повышенной готовности введен в Таврическом районе Омской области. Там подтоплено уже 64 дома.