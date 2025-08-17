В Немецком поселке Омска роют траншею — вода заливает жилые дома

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, в Кировском округе для помощи местным жителям создан оперативный штаб. В поселке в постоянном режиме работает водооткачивающая техника, задействовано три АС-бочки Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Завтра, 19 августа, там пророют дренажную канаву. Она будет задействована для отвода воды от улицы Луначарского до улицы Тургенева.