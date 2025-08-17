Сборы в школу в Новосибирске подорожали на 7%

Самые дорогостоящие статьи расходов — школьная форма: пиджак, брюки, юбка, обувь.
В 2025 году подготовка ребёнка к школе в Новосибирске в среднем обойдётся родителям в 16 500 рублей — на 7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики центра «Чек. Индекс».
Самые дорогостоящие статьи расходов — школьная форма: пиджак, брюки или юбка стоят в среднем 3135 рублей, рубашка или блузка — 1078 рублей. На 10% подорожала обувь — теперь пара туфель или ботинок обходится в 2089 рублей.
Кроссовки для физкультуры стоят около 2067 рублей, спортивная футболка — 621 рубль, брюки — 948 рублей. Заметно выросла цена на канцелярию — на 35%. Средний набор теперь стоит 429 рублей, столько же — дневник.
