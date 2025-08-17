В Хлеборобном сельском поселении на Дону построят водопроводные сети

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей началось на территории Хлеборобного сельского поселения в Ростовской области. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Согласно проекту, подрядчик проложит 90 км водопроводных сетей. Помимо этого, будет построена водопроводная насосная станция. Реализация проекта рассчитана на три года.
«Созданная водопроводная сеть позволит обеспечить 2,1 тысячи жителей нескольких поселков Целинского района качественной питьевой водой и повысит эффективность и надежность водоснабжения», — отметили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.