В Брянской области 53 предприятия начали внедрять бережливое производство

«Брянские компании, первыми вступившие в проект, уже оценили несомненные плюсы от своего участия. Время протекания процесса в среднем снизилось на 29%, незавершенное производство — на 43%, а выработка выросла на 26%», — отметили в региональном центре «Мой бизнес».