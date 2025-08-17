Ричмонд
В Брянской области 53 предприятия начали внедрять бережливое производство

Среди них больше всего представителей обрабатывающей промышленности.

Список участников федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» пополнился 53 предприятиями Брянской области. Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

Среди участников больше всего представителей обрабатывающей промышленности: машиностроения, пищевой промышленности, литья металлов, производства мебели и деревообработки, химической промышленности, производства электроники, картона и многого другого. Помимо этого, мероприятиями федерального проекта охвачены сельскохозяйственные и строительные организации.

«Брянские компании, первыми вступившие в проект, уже оценили несомненные плюсы от своего участия. Время протекания процесса в среднем снизилось на 29%, незавершенное производство — на 43%, а выработка выросла на 26%», — отметили в региональном центре «Мой бизнес».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.