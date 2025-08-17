Фотовыставка «Самая красивая страна!» открылась в столичном метро

«В переходе между станциями “Динамо” Замоскворецкой линии и “Петровский парк” Большой кольцевой линии метро открылась фотовыставка “Самая красивая страна!” Русского географического общества (РГО). Экспозиция будет работать до 31 августа. Пассажиры могут увидеть 20 работ финалистов XI фотоконкурса РГО. Снимки посвящены архитектуре, традициям и природе России», — говорится в материале.
Фотопроект проводится с 2015 года и за это время стал одним из крупнейших в стране — на конкурс поступило более 780 тыс. снимков, отражающих природное и культурное многообразие России. Экспозиция в метро знакомит с частью этих работ: на фотографиях — деревянные храмы острова Кижи и другие памятники архитектуры, редкие животные, горы Алтая, вулканы Камчатки и степи Астраханской области.
«Мы тесно сотрудничаем с Русским географическим обществом и вместе провели уже несколько выставок на объектах московского транспорта. Экспозиция “Самая красивая страна!” — наша 13-я совместная выставка. Она включает 20 снимков финалистов конкурса и позволит пассажирам открыть для себя все многообразие России. По поручению Сергея Собянина продолжаем развивать метрополитен как важное культурное пространство столицы», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Отмечается, что выставка стала частью юбилейных мероприятий РГО, которому в этом году исполняется 180 лет. Каждая фотография сопровождается подписью с указанием места съемки и имени автора.