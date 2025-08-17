Фрагменты найденного под Смолевичами метеорита покажут в планетарии Минска

Найденные под Смолевичами фрагменты упавшего метеорита покажут в планетарии Минска, увидеть небесного посланца сможет любой желающий. Как рассказали в официальном телеграм-канале минского планетария, выставка откроется вечером в среду, 20 августа 2025 года, место проведения — звездный зал (старт мероприятия — 19.00).
Напомним, метеорит был найдет в начале 2025 года под Смолевичами. Это седьмой метеорит, который был найден на территории Беларуси, а также первый с зарегистрированным на территории республики падением (как попасть на мероприятие и прочие подробности — про это вот тут).
