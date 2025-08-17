Поисковики рассказали о патронах, найденных в местах боев на Курилах

«Вот такие уникальные вещи — уникальность заключается в том, что гильзы от наших патронов имеют маркировку и показывают, что они по большей части были изготовлены на Луганском патронном заводе. Казалось бы, где Луганск и где Камчатка», — сказал Филипенко, отметив, что ценнейшими экспонатами являются те, что позволяют больше узнать о советских бойцах.