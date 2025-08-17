Центр Красноярска изменится из-за прокладки тоннелей метро

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске на 2 года перекрыли движение по переулку Боготольскому. Перекрытие будет длиться 2,5 года, в течение которых проезжая часть расширится до четырех полос и станет двусторонней. Работы будут проводиться поэтапно.