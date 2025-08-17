Центр Красноярска изменится из-за прокладки тоннелей метро

Власти Красноярска объявили о введении временного ограничения движения на улице Вейнбаума в связи с работами по прокладке тоннелей метрополитена.
Крайняя правая полоса будет закрыта с сегодняшнего дня и до 20 сентября. Это сделано для строительства тоннелей от станции «Улица Шахтеров» до пересечения с улицей Карла Маркса.
Закрытие полосы затронет участок от пешеходного моста у здания мэрии до сквера Геологов. Городские власти призывают автовладельцев заранее строить маршруты с учетом нововведений.
Далее, с 20 сентября по 16 октября, планируется временное ограничение движения на улице Карла Маркса. Здесь будут перекрыты три из пяти полос, что вызвано необходимостью переноса подземных инженерных коммуникаций.
Новые временные ограничения затрагивают одни из центральных артерий города, поэтому транспортные потоки будут скорректированы соответствующим образом. В мэрии подчеркивают, что работы необходимы для ускорения строительства метро и улучшения инфраструктуры Красноярска.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске на 2 года перекрыли движение по переулку Боготольскому. Перекрытие будет длиться 2,5 года, в течение которых проезжая часть расширится до четырех полос и станет двусторонней. Работы будут проводиться поэтапно.