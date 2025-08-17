В Москве выберут концепцию обновления дома-книжки на Новом Арбате

Первая концепция основана на синтезе истории и современности. В этом варианте архитектурная доминанта получит форму, напоминающую огромный свиток. Особенность второй концепции — три высотных корпуса, в архитектуре которых сохраняются линии и формы, напоминающие историческое здание. В то же время главный вектор третьей концепции — обновление здания по самым современным технологиям и его сохранение как композиционного центра района. Рядом с ним возведут еще один дом-книжку, который будет выше и монументальнее.