В Москве выберут концепцию обновления дома-книжки на Новом Арбате

Пользователи сервиса «Активный гражданин» в Москве выберут архитектурную доминанту для обновленного дома-книжки на Новом Арбате. Портал «Активный гражданин» развивается при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Комплекс бывшего здания Совета экономической взаимопомощи с момента постройки был главным акцентом Нового Арбата. Раньше такие объекты служили не только украшением, но и градостроительными ориентирами, определяющими облик районов на десятилетия. Сегодня обновление здания — это необходимость из-за его технического состояния. Архитектурный комплекс свяжет Новый Арбат, деловой центр «Москва-Сити» и соседние жилые кварталы в цельную городскую панораму.
На голосование представлены три концепции, разработанные профессиональной командой российских и международных архитекторов, проектировщиков и урбанистов. Все проекты подразумевают создание нового кластера с опорой на исторические традиции и с учетом новых решений в градостроительстве и развитии территорий, расположенных рядом.
Первая концепция основана на синтезе истории и современности. В этом варианте архитектурная доминанта получит форму, напоминающую огромный свиток. Особенность второй концепции — три высотных корпуса, в архитектуре которых сохраняются линии и формы, напоминающие историческое здание. В то же время главный вектор третьей концепции — обновление здания по самым современным технологиям и его сохранение как композиционного центра района. Рядом с ним возведут еще один дом-книжку, который будет выше и монументальнее.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.