Волонтеры Красноярского края помогают защитникам Родины

В Красноярском крае активно действуют несколько волонтерских движений, поддерживающих участников специальной военной операции.

Одна из них — фонд «Золотые руки ангела», отправляющий на передовую необходимые средства первой помощи. Активисты уже передали военнослужащим более 3 тысяч аптечек, 2,5 тысячи носилок и 2200 медицинских шин.

Еще одно крупное движение — «ZOV. Красноярск», которое насчитывает 11 подразделений и более 300 волонтеров. Коллективными усилиями команда изготовила 162 тысячи квадратных метров маскировочных сетей, что достаточно для укрытия 750 единиц бронетехники.

Такие инициативы помогают снабжать армию качественными материалами и предметами первой необходимости, способствуя решению актуальных задач в условиях специальной военной операции.

Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярские бойцы поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. «Вы делаете нашу жизнь проще, а мы выполняем боевые задачи легче!» — говорят военные.