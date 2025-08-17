В Новосибирской области лисички идут рекордным урожаем

Только за прошлую неделю в Караканском бору собрали более 20 литров лисичек.
Грибной сезон в Новосибирской области набирает обороты. Сейчас грибники массово отправляются за лисичками в Караканский бор, Кудряши и на Бибиху. Об этом местные жители сообщают в группе «Грибные истории НСО» во ВКонтакте.
Только за прошлую неделю в Караканском бору собрали более 20 литров лисичек. В Кудряшах урожай тоже впечатляет — многие возвращаются с полными корзинами.
— Мы поехали не в свои места, хотелось лисичек. Как итог: полные леса маслят, малышей. Их видимо невидимо! Набрали маслят, погуляли, подышали, — делится местная жительница.
Грибники отмечают: лисички уже начали отходить, особенно вблизи Бибихи, поэтому выезжать лучше в ближайшие дни.
Ранее мы предупреждали новосибирцев об опасностях «тихой охоты» в период грибного сезона.