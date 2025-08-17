В городе Рыбное Рязанской области отремонтировали школу

Капитальный ремонт по нацпроекту «Молодежь и дети» завершился в школе № 1 города Рыбное Рязанской области. Об этом сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
«Дизайн-проект разрабатывали вместе со студентами строительного колледжа имени Беглова по проекту “Школа мечты”. Они к нам приезжали, беседовали с родителями, учителями, детьми. Потом вместе доработали расширенный проект», — поделилась директор школы Татьяна Степанчук.
В ходе ремонта в здании полностью заменили электропроводку, освещение, противопожарную систему и систему видеонаблюдения. Также в школе обновили потолочное покрытие, на стены в учебных кабинетах и рекреациях нанесли декоративную штукатурку, частично отремонтировали пищеблок, прочистили вентиляцию.
Основные работы в школе уже завершили, остались пусконаладочные. Также специалисты заканчивают художественное оформление и благоустройство прилегающей территории.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.