Концентрация свинца в телефоне превысила норму в 180 раз. Госстандарт запретил продавать в Беларуси китайские телефоны известной марки

В Госстандарте Беларуси приняли решение о запрете продажи в республике еще одного телефонного аппарата китайского производства. Речь идет о торговой марке teXet (в частности, модель TX-262). Причина — существенное превышение допустимой концентрации опасных веществ.
Как выяснилось в ходе проведенной проверки в припое концентрация свинца достигла 18,89% (188 900 мг/кг), тогда как установленный лимит составляет не более 0,1% (1000 мг/кг). Таким образом, превышение установленных предельных нормативов — более 180 раз.
К слову, это не первый случай с именно этой маркой китайского производства (тут про это).
