Новая детская площадка появилась в городе Губкине Белгородской области

Жители дома № 28А на улице 2-й Академической в городе Губкине Белгородской области получили новую детскую площадку при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Губкинского городского округа.
Площадка была создана по инициативе председателя территориального общественного самоуправления и местных жителей. Во дворе многоквартирного дома была оборудована новая игровая зона с бесшовным резиновым покрытием. Также появился удобный подход к пространству, вымощенный тротуарной плиткой. Установлен антивандальный теннисный стол для любителей активного отдыха.
«Жители дома не впервые выступают с инициативами: ранее здесь уже были установлены две современные детские площадки для разных возрастных групп. Дополнительно обустроены зоны отдыха: новые скамейки у подъездов и декоративные вазоны с туями, которые не только украшают пространство, но и создают уютную атмосферу», — отметили в администрации Губкинского городского округа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.