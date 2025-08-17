Новая детская площадка появилась в городе Губкине Белгородской области

«Жители дома не впервые выступают с инициативами: ранее здесь уже были установлены две современные детские площадки для разных возрастных групп. Дополнительно обустроены зоны отдыха: новые скамейки у подъездов и декоративные вазоны с туями, которые не только украшают пространство, но и создают уютную атмосферу», — отметили в администрации Губкинского городского округа.