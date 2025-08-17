Жителей и туристов Пермского края предупредили о падении частей ракеты

Напомним, о возможном падении частей ракеты-носителя «Союз» в Пермском крае уже сообщали ранее. Тогда назывался более широкий диапазон дат, в которые опасно находиться в районе возможного падения — с 18 по 22 августа. Уточнялось, что обломки могут упасть на территории, ограниченной следующими координатами: 20 км к северу от п. Кытлым, 17 км к западу от п. Сосновка, 10−12 км к северо-западу от п. Каквинские Печи, 4−5 км к югу от заповедника «Денежкин Камень» и 2−3 км к северу от Конжаковского горного массива. Жители Пермского края могут увидеть в небе свечение и услышать гул в случае, если обломки рухнут на территории региона.