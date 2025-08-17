Более 5,9 тысячи гектаров лесов восстановят в Ивановской области

Лесовосстановительные работы по нацпроекту «Экологическое благополучие» в 2025 году пройдут на площади более 5,9 тыс. га в Ивановской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
С начала года работы охватили почти 3,2 тыс. га лесов региона. Они включают в себя содействие естественному восстановлению лесов, а также мероприятия по уходу за существующими деревьями.
Работы на территории лесного фонда проводят арендаторы участков. На участках, не переданных в аренду, мероприятия по лесовосстановлению организует Центр по охране лесов Ивановской области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.