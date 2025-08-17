В Екатеринбурге представят новейшие разработки в сфере электротехники

Регистрация на выставку-форум доступна по ссылке. Мероприятие привлечет специалистов, инженеров, поставщиков и производителей электротехнического оборудования и технологий со всей страны. Участники представят продукцию, оборудование и новейшие разработки по таким направлениям, как системы электроснабжения промышленных объектов, светотехника, зарядные станции, приборы учета и контроля, решения для автоматизации зданий и многое другое.