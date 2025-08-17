В Екатеринбурге представят новейшие разработки в сфере электротехники

Отраслевая выставка-форум «Электротехника. Электроника. Энергетика» состоится 22−24 октября в Екатеринбурге. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
Регистрация на выставку-форум доступна по ссылке. Мероприятие привлечет специалистов, инженеров, поставщиков и производителей электротехнического оборудования и технологий со всей страны. Участники представят продукцию, оборудование и новейшие разработки по таким направлениям, как системы электроснабжения промышленных объектов, светотехника, зарядные станции, приборы учета и контроля, решения для автоматизации зданий и многое другое.
В деловой части форума запланировано обсуждение актуальных вопросов импортозамещения, развития отечественного производства и внедрения цифровых технологий. В частности, участники затронут вопросы перехода транспортных систем на принципы электродвижения, подготовки кадров для электроэнергетики и электротехники, сертификации электрооборудования, охраны труда.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.