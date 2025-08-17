Японская макака Китана приехала в Новосибирский зоопарк для создания семьи

В конце августа её познакомят с самцом — состоится первое свидание.
В Новосибирский зоопарк прибыла шестилетняя японская макака Китана. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.
Её привезли из Калининграда, чтобы сформировать пару и избежать близкородственного скрещивания — так зоопарки поддерживают генетическое разнообразие.
Путь животного прошёл комфортно: макака летела на самолёте в специальном контейнере с вентиляцией и датчиками температуры. Сейчас Китана адаптируется к новому дому. В конце августа её познакомят с самцом — состоится первое свидание.
