Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японская макака Китана приехала в Новосибирский зоопарк для создания семьи

В конце августа её познакомят с самцом — состоится первое свидание.

В конце августа её познакомят с самцом — состоится первое свидание.

В Новосибирский зоопарк прибыла шестилетняя японская макака Китана. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Её привезли из Калининграда, чтобы сформировать пару и избежать близкородственного скрещивания — так зоопарки поддерживают генетическое разнообразие.

Путь животного прошёл комфортно: макака летела на самолёте в специальном контейнере с вентиляцией и датчиками температуры. Сейчас Китана адаптируется к новому дому. В конце августа её познакомят с самцом — состоится первое свидание.

Ранее стало известно, что в Красноярске поселился манул по кличке Борис, прибывший из Новосибирска.