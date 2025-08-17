Депутат Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

«Решение этой проблемы — только ужесточение ответственности и, в частности, скорейшее введение отбора генетических материалов, то есть биологических материалов у всех въезжающих в страну иностранцев, в частности, мужчин. А отнюдь не то, что мы будем превращать Россию в большой кишлак в расчете на то, что тогда мигранты-мужчины будут вести себя спокойнее», — отметил он.