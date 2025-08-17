В Псковской области завершили ремонт дороги от Цапельки до Плюссы

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на трассе Цапелька — Новоселье — Струги Красные — Плюсса в Струго-Красненском муниципальном округе Псковской области. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Реконструкция затронула 17,5 км дороги. Комплекс выполненных работ включал в себя обновление покрытия на проезжей части, замену водопропускных труб, укрепление обочин, а также ремонт автобусных остановок.
Магистраль обеспечивает надежную транспортную связь с федеральной трассой Р-23. Также она ведет к поселку Струги Красные, где расположены школа и больница.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.