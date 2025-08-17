Радий Хабиров сообщил о признании уфимского аэропорта одним из лучших в стране

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что уфимский аэропорт признали одним из лучших в стране с пассажиропотоком от 2 до 6 млн человек. По его словам, авиагавань получила премию «Воздушные ворота России».
— Я смотрю на то, как развивается наш аэропорт, и глазами пассажира. И то, что я вижу здесь, меня радует, — сказал Хабиров.
Руководитель региона добавил, что правительство продолжает улучшать условия в терминалах, недавно открыли новую гостиницу, теперь очередь за модернизацией аэродромной инфраструктуры, появляются новые рейсы.
Глава также поздравил с Днем воздушного флота сотрудников аэропорта и всех тех, кто влюблен в небо.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.