Радий Хабиров сообщил о признании уфимского аэропорта одним из лучших в стране

Глава Башкирии поздравил с Днем воздушного флота.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что уфимский аэропорт признали одним из лучших в стране с пассажиропотоком от 2 до 6 млн человек. По его словам, авиагавань получила премию «Воздушные ворота России».

— Я смотрю на то, как развивается наш аэропорт, и глазами пассажира. И то, что я вижу здесь, меня радует, — сказал Хабиров.

Руководитель региона добавил, что правительство продолжает улучшать условия в терминалах, недавно открыли новую гостиницу, теперь очередь за модернизацией аэродромной инфраструктуры, появляются новые рейсы.

Глава также поздравил с Днем воздушного флота сотрудников аэропорта и всех тех, кто влюблен в небо.

